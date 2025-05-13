İzinsiz çakar lamba kullanan araca sürücüye 276 bin TL ceza

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde izinsiz çakar lamba kullanan bir araç sürücüsü ve araç sahibine toplamda 276 bin 344 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesi trafik ekiplerince plakası kapalı Volkswagen Passat marka aracın izinsiz olarak çakar lamba kullandığı tespit edildi.

Hem sürücüye hem araç sahibine kesildi

Açıklamada, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2. maddesi kapsamında “mevzuatta belirtilmeyen araçlara ışıklı ve sesli uyarı cihazı takmak ve kullanmanın” yasak olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda, araç sürücüsü H.S.’ye 138 bin 172 TL ceza uygulanırken, aynı miktarda ceza araç sahibine de kesildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç trafikten men edildi. İl genelinde çakarlı araçlara yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.