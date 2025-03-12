İzinsiz kazı sonrası patlama meydana gelmişti! EPDK'dan PALGAZ'a ağır ceza!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçen yıl meydana gelen doğal gaz kesintileri ve patlamalarla ilgili soruşturmasını tamamladı. Soruşturma sonucunda, bölgedeki doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürüten Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (PALGAZ) 10 milyon 52 bin 70 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Doğal gaz şebekesi zarar gördü

Edinilen bilgilere göre, 28 Aralık 2024’te Darıca’da bir inşaat firması tarafından gerçekleştirilen izinsiz kazı çalışması sırasında doğal gaz şebekesi zarar gördü. Bu durum bazı binalarda patlamalara ve gaz kesintilerine yol açtı. Olayın ardından başlatılan soruşturma geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Bakım ve onarım çalışmaları için son tarih 30 Eylül

EPDK, PALGAZ’ı sorumluluğundaki dağıtım şebekesinde tüm fiziki kontrolleri ilgili mevzuata uygun şekilde yapması konusunda uyardı. Ayrıca, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının 30 Eylül’e kadar tamamlanmasını zorunlu tuttu.