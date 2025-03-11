İzinsiz yolcu taşıyan ehliyetine 1 yıl veda edecek

Meclis’te korsan taşımacılığa karşı caydırıcı önlemleri içeren ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefleyen getiren kanun teklifi için görüşmeler başladı.

İlk i̇hlalde 6 ay, tekrarında 1 yıl

Yeni düzenleme kapsamında, korsan taşımacılık yapan sürücülerin ehliyetine ilk ihlalde ehliyeti 6 ay, aynı suçu bir yıl içinde tekrarlarsa 1 yıl süreyle el konulacak. Bu süre boyunca sürücülere herhangi bir sınıfta yeni veya geçici sürücü belgesi verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte korsan taşımacılık yapanların araçları da bağlanacak.

Yetkililer, mevcut yasaların yalnızca para cezalarıyla sınırlı kaldığını ve korsan taşımacılığın önüne geçmek için daha sert yaptırımların zorunlu olduğunu belirtiyor. Yetkililer yasal taşımacıların gelir kaybına uğradığını, kayıt dışı çalışan korsan sürücüler nedeniyle haksız rekabet oluştuğunu ve güvenlik riskinin arttığını savunuyor. .

Teklifin yasalaşması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılacak ve korsan taşımacılık yapanlara yönelik cezalar ağırlaştırılacak.



