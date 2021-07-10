İzmir açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
AA
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Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.43'te ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.