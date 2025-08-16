İzmir açıklarında göçmen operasyonu: 42 kişi yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 6'sı çocuk olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.
14 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30’da görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından denizde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan botta yapılan kontrolde, 6’sı çocuk toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.