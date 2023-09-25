İzmir Adliyesi önünde çatışma: 1 ölü
İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Bayraklı ilçesindeki adliye binasının karşısında bulunan döner lokantasında husumetli iki grup karşı karşıya geldi.
Çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.