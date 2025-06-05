İzmir Alaçatı'da iş insanı silahla bacağından vuruldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde, iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından vurulan Fil hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Alaçatı Mahallesi'ndeki bir işletmede oturan Fil, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fil'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.