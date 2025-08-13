İzmir alev alev yanıyor! Müdahale sürüyor
İzmir'de henüz belirlenemeyen bir nedenle dün başlayan yangın kontrol altına alınamadı. Yangına gece boyunca müdahale devam ederken, sabah saatlerinde havadan çalışmalar yeniden başladı.
İzmir'in Buca Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.