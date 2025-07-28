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İzmir alevler içinde: Bornova'daki orman yangını Buca'ya ulaştı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Buca sınırlarına ulaştı.

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Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Alevler Buca sınırlarına ulaştı

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA