İzmir alevler içinde: Bornova'daki orman yangını Buca'ya ulaştı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Buca sınırlarına ulaştı.
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Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Alevler Buca sınırlarına ulaştı
Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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