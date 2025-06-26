İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor: 550 kişi tahliye edildi

İzmir’in Aliağa ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen devam ediyor.

Yangına ilişkin koordinasyon merkezinden açıklama yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 8 uçak, 16 helikopter, 71 arazöz, 44 su tankeri, 33 iş makinesi ve 625 personel ile sahada aktif mücadele verildiğini bildirdi. Vali Elban, şiddetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcakların yangının hızlı yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Yangın nedeniyle Ilıpınar Mahallesi’nde 175 ev boşaltılırken, toplamda 550’nin üzerinde vatandaş tahliye edildi. Tahliye edilenler, Foça’daki spor salonları ve çevre yerleşimlerdeki yakınlarına yönlendirildi. Aynı zamanda 600’ün üzerinde büyük ve küçükbaş hayvanın da tahliyesi sağlandı.

Yangının, Foça yönüne doğru ilerlemesiyle birlikte çevre yerleşimlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Özellikle Horozgediği ve Bozköy mahallelerinde ekiplerin yoğun şekilde görev yaptığı bildirildi.

Elektrik hattı kaynaklı olabilir

Vali Elban, yangının çıkış saatinin 12.36 olduğunu, ilk hava müdahalesinin ise 12.49’da başladığını kaydederek, yangının elektrik hattından çıkmış olabileceğine dair görüntülerin bulunduğunu belirtti. Nihai tespitin yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacağı ifade edildi.

Meteorolojik risk uyarısı: Yeni yangınlara karşı kritik günler

İzmir Valisi Elban, önümüzdeki 4-5 gün boyunca bölgede yüksek sıcaklık, düşük nem ve sert rüzgar etkisinin süreceğini belirterek, yangın riski açısından kritik bir döneme girildiğini vurguladı. Elban, vatandaşlara sigara izmaritleri, piknik ateşleri ve diğer ihmal kaynaklı risklere karşı azami dikkat çağrısı yaptı.