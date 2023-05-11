İzmir-Aydın Otoyolu'nun Selatin-Germencik kesimi için ihale açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, ihale; otoyolun söz konusu kesiminin yapımı, bakımı, işletilmesi, işletme süresince idareye yıllık kira ödenmesi ile görev süresi sonunda idareye bedelsiz olarak devrine ilişkin görevlendirmeyi kapsıyor.

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için yapılacak ön seçime özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketleri başvurabilecekler. Görevlendirmeye ilgi duyan şirketler, 15 Mayıs'tan itibaren 1 Haziran'a kadar KGM'ye başvurması gerekiyor.