İzmir’deki karakol saldırısında acı haber: Polis memuru Ömer Amilağ 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Saldırıda şehit sayısı 3’e yükseldi

16 yaşındaki saldırgan E.B. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda daha önce 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Son olarak Ömer Amilağ’ın da yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 3’e yükseldi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Saldırıda yaralanan diğer polis memuru Murat Dağlı ile bir vatandaşın tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından 7 tutuklama

Olay günü çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan saldırgan E.B. ile babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırganın annesi ve 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.