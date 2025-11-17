İzmir Bayraklı'da şantiye yangını: Gökyüzünü dumanlar kapladı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat firmasının şantiye alanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara sıçradı. Adalet Mahallesi'nde konteyner bölümünde başlayan alevlere şantiye çalışanlarının müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği alanda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ilk müdahaleyi şantiye çalışanları yaptı ancak alevler yayılmayı sürdürünce durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun dumanın kapladığı bölgede söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.