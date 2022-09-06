İzmir Bornova’daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 helikopter, 2'si amfibi olmak üzere 4 uçak, 25 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanda hasar oluştu.

Yangının, bir vatandaşın arılarını dumanla sakinleştirmek için körükte ateş yaktığı esnada çıktığı belirlendi. Bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ahır tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangında 1 evin çatısında küçük çaplı hasar oluştu, binanın yanında bulunan ATV olarak tabir edilen motosiklet, salıncak ve bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yine bir ahırdaki 30'a yakın koyun, 6 büyükbaş ve tavuklar olma üzere yaklaşık 50 civarı hayvan alevlerin gelme durumuna karşılık tahliye edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 16.06'da çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildiği bilgisini paylaştı.