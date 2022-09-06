İzmir Bornova’daki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 helikopter, 2'si amfibi olmak üzere 4 uçak, 25 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanda hasar oluştu.
Yangının, bir vatandaşın arılarını dumanla sakinleştirmek için körükte ateş yaktığı esnada çıktığı belirlendi. Bu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Ahır tedbir amaçlı boşaltıldı
Yangında 1 evin çatısında küçük çaplı hasar oluştu, binanın yanında bulunan ATV olarak tabir edilen motosiklet, salıncak ve bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yine bir ahırdaki 30'a yakın koyun, 6 büyükbaş ve tavuklar olma üzere yaklaşık 50 civarı hayvan alevlerin gelme durumuna karşılık tahliye edildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 16.06'da çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildiği bilgisini paylaştı.