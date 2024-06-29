İzmir-Bükreş uçuşları başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda yüzde 31 artışla 1,3 milyon yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ise yine geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir artışla 4,1 milyon oldu.

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, beş yıl aradan sonra İzmir-Bükreş arası direkt uçuşların yeniden başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "İzmir'i direkt uçuşlarla tüm dünyaya bağlamak için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Dünyanın her yerinden gelen yolcularımızı karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.