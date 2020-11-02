İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Acil yıkılması gereken 7 bina tespit ettik

02 Kasım 2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi'nde depreme ilişkin son gelişmeleri anlattı. Sahadaki çalışmalara katılan personelin düne göre arttığını belirten Soyer, "Arama kurtarma ekibi 1484, ilçelerden 119, diğer şehirlerden gelen 180, toplamda ise 1784 personel sahada çalışıyor. Düne göre 356 kişi takviye edildi." dedi.

Enkaz çalışmalarına katılan 256 iş makinesine bugün 11 aracın katıldığını ve sayının 267'ye yükseldiğini aktaran Soyer, arama kurtarma çalışmalarına katılan gönüllü kişilerin sayısında artış olduğunu fakat sayının tam olarak tespit edilemediğini bildirdi.

Soyer, önemli eksiklikler ve ihtiyaçların tespit edildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Şu an itibariyle 2 bin 588 çadır kuruldu, 25 bin 990 battaniye, 369 bin 642 maske dağıtıldı. Halkın Bakkalı çalışmasını bugün tekrar başlatacağız. 4 ayrı paketimiz var. Yemek, gıda, hijyen ve uyku tulumu. Açıldığı andan itibaren 5 bin 800 uyku tulumu sağlanmış oldu. Hava soğudukça battaniye yeterli olmuyor. İzmirliler olağanüstü bir dayanışma örneği gösterdiler. İnsanlar evlerinde yaptığı yemekleri getiriyor. Eşofmanlarını bağışlıyor. Bu çok gurur duyduğumuz bir tablo."

ANKA'nın bildirdiğine göre Soyer, Büyükşehir belediyesi personelinin tespit ettiği ihtiyaçları şöyle aktardı:

"Son 24 sat içerinde seyyar tuvalet, duş, çamaşır ve kurutma makinesi, sahra hastanesi yatağı, çadır matı, dış mekan ısıtıcısı, pilli aydınlatma, pil, kamp sandalyesi ve masası ihtiyaç doğduğunu görüyoruz"

Depremde hasar gören bina sayısının toplamda 504 olduğunu açıklayan Soyer, "4 bin 424 tespit çalışması yapıldı. Bunların 3 bin 903'ünün hasarsız olduğu görüldü. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66, ağır hasarlı 42, yıkık 7 bina ve acil yıkılması gereken 7 bina tespit edildi" dedi.

Soyer, yaralı sayısının 994 olduğunu belirterek, "Tedavisi devam eden yaralı 220, taburcu edilen yaralı sayısı 774, ağır yaralı sayısı 4, boşaltılan bina sayısı 1172, enkazdan kurtarılan kişi sayısı 106, 91 vefat eden vatandaşımız var." diye konuştu.

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