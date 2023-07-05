İzmir Büyükşehir Belediyesi Arapça tabelaları kaldırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırdı.
Haber Merkezi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde asılı Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçti.
Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerinde denetim yapıldı.
Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin son birkaç gün içerisinde, 100’e yakın Arapça tabelayı kaldırdığı öğrenildi.