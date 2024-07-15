  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İzmir Çeşme'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi
Takip Et

İzmir Çeşme'de orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İzmir'in Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.