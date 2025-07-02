İzmir Çeşme'deki yangın söndürülemiyor! Haluk Levent paylaştı: Dehşet görüntüler

Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

İzmir-Çeşme karayolu ulaşıma kapatıldı

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken, alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı.

Yangın Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemesini sürdürüyor.

Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.

Vali Elban: Tedbir amaçlı bazı köy ve siteleri boşalttık

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Elban, Germiyan Mahallesi yakınlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının Ildır Mahallesi'nde ziraat alanında başladığını ve saatte 85 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldığını belirtti.

İhbarının ardından yaklaşık 13 dakika içerisinde ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye başladığını belirten Elban, şunları kaydetti:

"Çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın Germiyan, Karaköy ve Nohutlu mahallelerimize doğru hızlıca yayıldı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havadan, o saatten şu ana kadar arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bununla birlikte güvenliği ve trafiği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz.

Yangın 3 mahalleyi tehdit etti, bu 3 mahalleyi boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yangının başladığı Ildır mevkisinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor."

Yangının elektrik hattından çıktığını değerlendirdiklerini belirten Elban, "Hem teknik ekiplerin ilk yaptığı değerlendirme hem de o civardaki görgü tanıklarının bize ifade ettikleri, elektrik hattından çıktığı söyleniyor." dedi.

Vali Elban'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet eşlik etti.

Orman Genel Müdürlüğü 'Cezası var' diyerek uyardı

Türkiye genelinde çıkan yangınlarla mücadele canhıraş devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin 'Cezası var' diyerek paylaşımda bulundu:

Kasıtlı yangın çıkarmak zaten vatana ihanet. Ancak hatırlatalım; tedbirsizlik, dikkatsizlik veya ihmal hepsinin 'Cezası var'

Canlıların, yangınla mücadele eden tüm kamu personelinin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini riske atan, milyonların nefesini çalan, hangi yönüyle bakılırsa bakılsın çok ağır bir vebal olan orman yangınına sebep olmak ciddi bir suçtur ve ağır cezaları vardır.

Kasıtlı yangın çıkarmak zaten vatana ihanet. Ancak hatırlatalım; tedbirsizlik, dikkatsizlik veya ihmal hepsinin #CezasıVar 🔥



Canlıların, yangınla mücadele eden tüm kamu personelinin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini riske atan, milyonların nefesini çalan, hangi yönüyle… pic.twitter.com/wuougHABGU — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 2, 2025

Haluk Levent: İzmir yangını için Ahbap sahada, destek çalışmaları sürüyor

Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de devam eden orman yangınlarına ilişkin Ahbap ekiplerinin bölgede olduğunu duyurdu.

Levent, daha önceki yangınlarda olduğu gibi, bu felaketten etkilenen vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, “Yangından zarar gören vatandaşlarımıza Ahbap olarak sahip çıkmak istiyoruz. Hasar tespitiyle ilgili olarak AFAD ile görüşmelerimiz sürüyor.” ifadelerini kullandı.