İZMİR DEPREM: Prof. Dr. Hasan Sözbilir Tuzla fayına dikkat çekti, 'Her an deprem olabilir dedi

Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den İzmir’deki fay hatlarına ilişkin önemli mesajlar geldi. Sözbilir, Güzelbahçe, Yağcılar, Tuzla ve Seferihisar faylarına yönelik altı yıllık çalışmanın sonuna geldiklerini duyurdu.

İzmir fayındaki son depremin 1688 yılında gerçekleştiğini hatırlatan Prof. Sözbilir, yakın gelecekte burada deprem beklemediğini belirtirken, asıl tehlikeye dikkat çekti.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Sözbilir, İzmir’deki Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığını söylerken, bu fayın deprem tehlikesine yönelik uyarıda bulundu.

Jeolog Sözbilir, 50 kilometre uzunluğundaki Tuzla fayının Doğanbey’de başlayıp Bornova’ya kadar ilerlediğini anlatırken, deprem üretme potansiyeli olarak ise 7,1 büyüklüğünü telaffuz etti. Sözbilir, Tuzla fayının yakın bir zaman içinde kırılabileceğini ifade etti.

İzmir'de son büyük deprem...

İzmir 30 Ekim 2020’de saat 14,51’de meydana gelen bir depremle sarsılmıştı. 6,6 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası Körfezi açıklarında, Doğanbey Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege Denizi'nde gerçekleşmişti. Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.