İzmir Dikili'deki yangın kontrol altına alındı

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Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.