İZMİR İMSAKİYE: İzmir için iftar, sahur vakti… İzmir'de teravih namazı saat kaçta kılınacak (2 Mart Pazar)

İslam alemi için en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından İzmirli vatandaşlar "İzmir İmsakiye" "2 Mart Pazar İzmir iftar saati", "2 Mart Pazar günü İzmir sahur vakti ne zaman?", "2 Mart Pazar İzmir Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

2 Mart Pazar İzmir'de iftar saati

2 Mart Pazar günü İzmir'de iftar vakti 19:12’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

2 Mart Pazar günü İzmir sahur vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İzmir’da ilk sahur vakti 2 Mart 2025 Pazar günü saat 06:14’te sona erecek.

2 Mart Pazar İzmir teravih saati

Teravih namazı 2 Mart Pazar akşamı saat 20:28’de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.