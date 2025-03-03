İZMİR İMSAKİYE: İzmir için iftar, sahur vakti… İzmir’de teravih namazı saat kaçta kılınacak (3 Mart Pazartesi)
2025 yılında 1 Mart ile 29 Mart tarihleri arasına denk gelen 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Türkiye ve dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayında en çok merak edilen konu ise her yıl olduğu gibi sahur, iftar ve teravih vakitleri oluyor. Özellikle İzmir İmsakiyesi de bunun arasında. Peki 3 Mart 2025 Pazartesi günü İzmir'de iftar, sahur ve teravih vakitleri ne zaman? İzmirliler saat kaçta iftar, sahur yapacak ve teravih namazını kılacak? İşte detaylar...
İslam alemi için en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.
2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.
Google benzeri arama motorlarından İzmirli vatandaşlar "İzmir İmsakiye" "3 Mart 2025 Pazartesi iftar saati", "3 Mart 2025 Pazartesi günü İzmir sahur vakti ne zaman?", "3 Mart 2025 Pazartesi İzmir Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...
3 Mart 2025 Pazartesi İzmir'de iftar saati
3 Mart Pazartesi günü İzmir'da iftar vakti 19:13’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.
3 Mart 2025 Pazartesi günü İzmir sahur vakti
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, İzmir’da sahur vakti 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 06:13’de sona erecek.
3 Mart 2025 Pazartesi İzmir teravih saati
Teravih namazı 3 Mart 2025 Pazartesi akşamı saat 20:29’da kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.