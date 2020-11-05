İzmir iş dünyası, depremde ailesini kaybedenleri ev sahibi yapacak

05 Kasım 2020

İzmir'de iş dünyası örgütlerinden yöneticilerin katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) "Birlikten İzmir Doğan" başlıklı kampanyayla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, toplantıdaki konuşmasında deprem sonrası tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu, İzmir iş dünyasının da uyum içinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kampanya hakkında bilgi veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener bu felaketin yaralarını el birliği ile saracaklarını, iş insanları olarak hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini aktardı.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin olduğunu hatırlatan Özgener, "Depremde ailelerini kaybetmiş vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için bu projeyi tüm başkanlarımızla birlikte başlattık. 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyamız kapsamında kendilerini en kısa sürede ev sahibi yapacağız." dedi.

"Hedeflediğimiz miktar en az 50 milyon lira"

Bağışların ortak hesapta toplancağını ifade eden Özgener, şunları kaydetti: "Bugün ya da yarın temasa geçip Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bize önereceği yer alternatifleri üzerinde değerlendirme yapıp karar vereceğiz. Bu kampanyada toplamayı hedeflediğimiz miktar en az 50 milyon lira. Sosyal yaşamı sağlayacak konutlar olacak. Bir de okul yapacağız. Kampanyayı şimdi paylaşıyoruz. Tüm üyelerimize duyuru yapacağız. Amacımız 12 ay içinde evleri teslim edebilmek."

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da "Odalar olarak 500 bin lira katkı koyarak kampanyayı başlatıyoruz. Buraya gelmeden Aliağa Organize Sanayi Bölgemizden 10 milyon lira katkı sağlandı. Diğer OSB'lerden de katkı sağlayacağız. Bir çok iş adamı, hayırsever de destek olmak istiyor." diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de kampanyaya iş dünyası olarak güçlü bir şekilde katkı sağlayacaklarını açıkladı.

İZTO, EBSO, İTB, EİB, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği tarafından başlatılan kampanyanın yaklaşık 1 ay sonra hedefine ulaşması bekleniyor.

Kampanyanın hesap numaraları ise şu şekilde: "Türkiye İş Bankası İzmir Şubesi (3400) TR06 0006 4000 0013 4003 5035 01, Halkbank İzmir Şubesi (430) TR82 0001 2009 4300 0016 3412 72, Vakıfbank Kordon Şubesi (440) TR51 0001 50015800 7312 275 33, Ziraat Bankası İzmir Şubesi (137) TR17 0001 0001 3700 3500 3550 01"

Kaynak: AA