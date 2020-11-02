İzmir iş dünyası, depremin yarasını el birliğiyle saracak

02 Kasım 2020

Ahmet USMAN

Nihat DELİBAŞI

Yaşanan deprem felaketinin ardından can kaybında sayı 60’ı aştı, yaralı sayısı da bine yaklaştı. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, yardım kampanyaları başlatan iş dünyası ve sivil toplum örgütleri de depremin yaralarını sarmak için kenetlendi./ İzmir’de yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürerken, iş dünyası depremin yaralarını el birliği ile sarmak için harekete geçti. Sanayici, kamunun kriz yönetimine destek vereceklerini belirtirken, oteller kapılarını evini kaybeden vatandaşlara açtı. Bazı mağazalar çalışanlarının güvenliği için işlerine bir süre ara verdi. Kent artçıl sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor.

İzmir depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Cuma günü 6.9 büyüklüğünde gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 60’ı geçti, yaralıların sayısı bine yaklaştı. Artçı sarsıntıların sürdüğü İzmir’de okullar bir hafta tatil edilirken, deprem yaralarının sarılması amacıyla ilk etapta 24 milyon TL’lik ödenek gönderildi. Depremin merkez üssü Seferihisar’da yaşanan tsunami nedeniyle çok sayıda işyeri zarar görürken, İzmir’deki sanayi tesislerinden ciddi bir hasar ihbarı gelmedi. Deprem hakkında konuşan İzmir iş dünyası temsilcileri kentsel dönüşüm çalışmalarının ekstra teşviklerle hızlandırılması gerektiğini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, milletvekilleri, STK temsilcileri bölgeye geldiler.

Köşger: Soygun yapılmasına karşı uyanık olalım

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşlardan hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi. Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti. Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü anlatan Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım" açıklamasını yaptı.

Soyer: İzmirliler müsterih olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de deprem sonrası bütün kurumların uyum içinde çalıştıklarına dikkat çekerek, “Biz de AFAD koordinasyonunda belediyemizin kurumsal kapasitesini seferber ettik. Hem arama kurtarma hem de yurttaşların ihtiyaçları konusunda seferber olduk. Enkaz kurtarma çalışması profesyonel arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Onun dışında sokakta devam eden bir hayat var. İzmirliler müsterih olsunlar. Onların sıkıntılarını çözmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Oteller kapılarını depremzedelere açtı

Yıkılanlar yanında çok sayıda konutun ağır hasarlı duruma gelmesi nedeniyle önemli bir soruna dönüşen barınma ihtiyacı için İzmir’deki oteller seferber oldu. İzmir Otelciler Odası üyesi 13 otel depremzedelere konaklama imkanı sunarken, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de konaklama tesislerini depremzedelerin ücretsiz yararlanmasına açmaya hazır olduklarını söyledi. İşler, “Egeli turizmciler olarak İzmir Valiliği’nden ya da Afet Koordinasyon Merkezi’nden gelen resmi talepleri karşılamaya hazırız” dedi.

Kiralar arttı iddiası

Öte yandan kentte deprem fırsatçılarının ortaya çıktığı ve kiraların yüzde 25 oranında arttığı da iddia edildi.

EGİAD’dan acil destek

Depremin ardından harekete geçen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), hazırladığı yardım destek paketlerini depremzedelere ulaştırdı. Depremin hemen ardından üyeleri ile koordine olarak harekete geçtiklerini söyleyen EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “İzmir bu korkunç sınavın üstesinden gelecektir, her türlü yardıma hazırız. Depremin ardından destek için yetkililere ulaştık. Bilgi aldık ve hemen koordine olduk. Başta gıda olmak üzere birçok ihtiyaç maddesini belirleyerek harekete geçtik. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

THY ve SunExpress’ten ücretsiz bilet değişimi

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu. THY’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan SunExpress de deprem felaketi nedeniyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yapılacak İzmir kalkışlı ve varışlı seferlerine rezervasyonu olan tüm yolcularına ücretsiz bilet değişikliği hakkı sunduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler için ücretsiz kargo taşıma kararı alan SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını hiçbir ücret talep etmeden İzmir’e ulaştıracak.

Decathlon, mağazalarını geçici bir süre kapattı

Decathlon İzmir’deki iki mağazasını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı. Yapılan açıklamada kararın çalışanlar ve müşterilerin güvenliği için alındığı, mağazalarda herhangi bir hasar olmadığından emin olunduktan sonra hizmete devam edileceği bilgisi yer aldı.

Ege Ekonomik Forum ertelendi

Deprem nedeniyle bugün başlaması gereken 4. Ege Ekonomik Forumu da ileri bir tarihe ertelendi. Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup işbirliği ile hazırlanan ve DÜNYA Gazetesi’nin canlı yayın sponsoru olarak destek verdiği forum 5 gün sürecek ve “Dönüşümün İçindeyiz” temasıyla Ege Bölgesi’nin geleceği ve gelişim alanları konularını masaya yatıracaktı.

Ege’de konutların yüzde 54’ü DASK’lı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) da depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. DASK’ın tüm yöneticileri ile birlikte deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiklerini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduklarını belirtti. Turgut, evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabileceklerini söyledi. DASK’tan yapılan açıklamada Ege Bölgesi genelinde toplam 1 milyon 415 bin 444 konutun Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdığı ve bu rakamın toplam konutların yüzde 54’ünü oluşturduğu belirtildi. İzmir’de 635 bin 55, Denizli’de 123 bin 722, Uşak’ta 35 bin 755, Afyonkarahisar’da 61 bin 76, Aydın’da 167 bin 613, Muğla’da 178 bin 958, Manisa’da 153 bin 305, Kütahya’da 59 bin 960 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Acil ihtiyaç listesi

Su (0.5 veya 1 litrelik)

Hijyen kiti (3 katlı cerrahi maske-50 adet, alkol bazlı dezenfektan-1 litre, el sabunu-4’lü paket, ıslak mendil-72’li paket, eldiven10’lu paketler, çöp torbası, tuvalet kağıdı, ped)

Gıda kolisi

Kuru gıda kolisi

Battaniye

Dezenfektan

Uyku tulumu

(Gönderilen paketlere ilişkin adet vs. bilgilerin etiketle belirtilmesi rica ediliyor.)

Sanayi durmadı, esnafın hasarının tespiti için çalışma sürüyor

KOSGEB, olası iş ve üretim kayıplarına karşı ilgili kurumlara hasar tespit çalışmalarını yaparak, kendilerine bilgi verilmesini talep etti. KOSGEB’in ilgili kurumlara gönderdiği acil notu taşıyan yazıda yardım talebinde bulunan işyeri sahiplerinin, esnafların taleplerinin ve zararın boyutunun kuruma iletilmesi istendi. Ege Bölgesi Sanayi Odası’na bina hasarı, üretim durması gibi sanayi işletmeleriyle ilgili bir kayıp şu ana kadar yansıtılmadı. Fabrikalar çalışmaya devam ederken, İzmir limanı ve gümrükleri cumartesi dahil mesaisine devam etti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, kamudan gelen taleple Kızılay’a depo tahsisinde bulundu. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ise sahip olduğu 10 KwhA’lık seyyar jeneratörü ekibiyle birlikte depremzedeler için kurulan yemekhanenin aydınlatılmasına tahsis etti. Yine KOSBİ üyesi sanayiciler aralarında iş bölümü yaparak depremzedeler için çalışmalar bitti denene kadar devam etmek üzere ilk etapta bin kişilik yemek çıkararak deprem alanına ulaştırılmasını sağladı. İzmir Ticaret Odası da depremden etkilenen üyeleri başta olmak üzere çalışmalara destek vermek amacıyla kriz masası kurdu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) kriz masası kurarak, deprem bölgelerinde mağdur olan üyelerinin durumunu ve hasarlarını tespit etti. İESOB, Buca Kaynaklar’daki Birlik Otel’i depremde evi zarar gören vatandaşlara ve kent dışından gelen yardım ekiplerine tahsis etti.

OSB’lerde ve üretimde sıkıntı yok Yaptıkları incelemelerde hasar tespit edilen, üretime ara veren sanayi işletmesi olmadığını söyleyen Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, kendilerine verilecek her türlü göreve hazır olduklarını ifade etti. Uğurtaş, “Umarım bu bize ders olur, deprem yönetmeliğine aykırı binalar kontrol edilir, başka canların yanması önlenir” dedi.

Kemalpaşa OSB Başkanı Kamil Porsuk, yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek yaralılara şifa, vefat edenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Porsuk, depremin ardından OSB’de yaptıkları taramada yeni eğitimi başlayan KOSBİ bünyesindeki meslek lisesi dahil bir sıkıntı tespit etmediklerini açıkladı. Porsuk, gerekli düzenleme yapıldığı takdirde düzenlenecek yardım kampanyasının duyurulması, kaynak sağlanması dahil her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de “Bu deprem artık ders olmalı. Eski, tehlikeli binaların sağlıklı binalar ile değişimi vakit geçirilmeden sağlanmalı” dedi. Eskinazi, birliğe intikal etmiş bir üretim durması, işletme hasarı olmadığını sözlerine ekledi.

İzmir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise Bornova ve Bayraklı’da dört, Seferihisar’da üç ekiplerinin çalıştığı bilgisini verdi. Mutlu, “Esnaf-sanatkarlara mali anlamda en büyük destekleri veren esnaf kefalet kooperatifi başkanı ve Halkbank yöneticileri ile afet bölgesini gezdik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Amacımız mağdur durumda kalan üyelerimizi tespit ederek, yetkililere sunmak, ileride afet yardımı, vergi kolaylığı, kredi imkanı gibi olanaklar doğarsa yararlanmalarını sağlamak. Bir nebze olsun yaralarına merhem olmak" şeklinde konuştu.