İzmir İZBAN grevde mi? İZBAN çalışıyor mu? Neden çalışmıyor?
Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Hükümetin 3 teklifi de sendikalar tarafından tepki gördü. 81 ilde memurların iş bırakacağı öğrenilirken İZBAN'ın çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Bu sebeple sıklıkla "İzmir İZBAN grevde mi" sorusu geliyor.
İzmir'de bugün işlerine gitmek isteyen vatandaşalar İZBAN'ın çalışmadığını görünce ayrıntıları öğrenmeye çalışıyor. Bugün sıkça yöneltilen soru "İZBAN grevde mi", "İZBAN çalışıyor mu" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...
İZBAN grevde mi?
İZBAN bugün çalışmıyor. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Memurların ülke genelinde gerçekleştireceği 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD çalışanları işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenlerden dolayı 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" denildi.