İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Coşku COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Coşkun'un, 8 Nisan'da rahatsızlanması üzerine yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Coşkun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 26 Nisan'da, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada 7 gündür yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Coşkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesinin, yarın Kemalpaşa Çınarköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaptığı yazılı açıklamada, "Acımız büyük. Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ramazan Coşkun'u, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere tüm Kemalpaşa halkına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.