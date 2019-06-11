İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapandı

11 Haziran 2019

Manisa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde meydana gelen heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda, Manisa yönünde Sabuncubeli Tünelleri'nden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Manisa'dan İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yol her iki yönde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA