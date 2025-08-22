  1. Dünya Gazetesi
İzmir Menderes yanıyor: Dumanlar Kuşadası'ndan görüldü

İzmir'in Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken; yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden çıkan yangının ormanlık alana sıçradığı öğrenildi.

Kuru otların ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İzmir Menderes yanıyor: Dumanlar Kuşadası'ndan görüldü - Resim : 1

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir Menderes yanıyor: Dumanlar Kuşadası'ndan görüldü - Resim : 2

Yangın nedeniyle yükselen dumanlarda Kuşadası ilçesinden görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA