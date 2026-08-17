İzmir Menderes'teki başkanvekili seçimi sonuçlandı

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İzmir'in Menderes ilçesinde, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. İlk üç turda sonuç çıkmayan seçimi, dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen kazandı.

Oylama öncesinde meclis üyeleri ile izleyiciler arasında arbede yaşandı. Yeni Parti ve CHP'li taraflar arasında çıktığı öğrenilen gerginliğin büyümesi üzerine salon boşaltıldı. Seçime yalnızca parti yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla devam edildi.

AK Parti'nin adayı kazandı

Seçimde AK Parti adına Asuman Şen, CHP adına Mehmet Ali Akar, Yeni Parti adına Barış Gürsoy ve bağımsız Belediye Meclis Üyesi Mustafa Öztürk yarıştı.

İlk turda Şen 12, Gürsoy 10, Akar 5 ve Öztürk 1 oy aldı. İkinci turda ise Şen 10, Gürsoy 9, Akar 5 ve Öztürk 1 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı. CHP grubu, oylarının geçersiz sayıldığı gerekçesiyle salonu terk etti.

Üçüncü turda Asuman Şen 13, Barış Gürsoy ise 10 oy aldı. Sonuç çıkmaması üzerine seçim dördüncü ve son tura taşındı. Son turda 13 oy alan Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen, Menderes Belediye Başkanvekili seçildi.

Menderes Belediye Meclisinde Cumhur İttifakı'nın 13, Yeni Parti'nin 10, CHP'nin 5 ve bağımsızların 2 üyesi bulunuyor.