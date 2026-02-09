İzmir nüfusu ne kadar? İzmir'in nüfusu kaç milyon oldu?

İzmir nüfusu ne kadar? TÜİK'in açıkladığı Türkiye nüfusu sonrası bu soru gündem oldu. "Ege'nin İncisi"nin nüfusunu merak edenler sorgulamalarını hızlandırdı. İşte ayrıntılar...

İzmir nüfusu ne kadar?

İzmir'in nüfusu TÜİK verilerine göre 4 milyon 493 bin 242 kişi oldu.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 701 bin 602 kişi, Ankara'nın nüfusu 5 milyon 864 bin 49 kişiye yükseldi.