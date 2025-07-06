İzmir Ödemiş'te yangından kurtarılan hayvanlara özel bakım

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ve ancak kontrol altına alınabilen orman yangınından etkilenen mahallelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, geçici olarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne ait Gebe Düve Üretim Tesisi'ne yerleştirildi.

Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da başlayan yangın sonrası İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Suçıktı, Üzümlü, Köseler ve çevredeki mahallelerden 582 büyükbaş ve yaklaşık 300 küçükbaş hayvanın tahliyesini organize etti.

Gelirler doğrudan sahiplerine aktarılıyor

Hayvanlar, karışıklığı önlemek amacıyla geldikleri mahallelere göre ayrı bölümlerde tutuluyor. Tesiste veteriner hekimler tarafından düzenli sağlık kontrolleri yapılıyor, sağımı gerçekleştirilen hayvanların süt gelirleri ise doğrudan sahiplerine aktarılıyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bölgedeki 3 bin büyükbaş ve yaklaşık 1000 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin yangından etkilendiğini belirterek, hayvanlarını tahliye edecek yeri olmayan üreticiler için hızlı bir organizasyon kurulduğunu belirtti.

Hayvanlar tekrar sahiplerine teslim edilecek

Şahin, hayvanların yem ihtiyacının çevredeki yem fabrikaları, üreticiler ve Tarım Bakanlığı tarafından karşılandığını söyledi. Veteriner Hekimler Odası da sahadaki sağlık hizmetlerini üstlenmiş durumda. Yangın sonrası mahallelerde hayat normale döndüğünde, hayvanlar tekrar sahiplerine teslim edilecek.