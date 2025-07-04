İzmir ormanları alev alev! Bakan Yumaklı duyurdu: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları İzmir’i de etkisi altına aldı. İzmir’in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları için yoğun mücadele devam ediyor. Özellikle Ödemiş’te yaşanan yangında iki can kaybı olduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’deki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Çeşme’deki yangının gece boyunca süren özverili müdahale sonucu kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme’de yangın kontrol altına alınmıştır." dedi.

Ödemiş ve Buca ilçelerindeki yangınlara ise hava ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirten Yumaklı, "Yeşil Vatan’ımızı alevlere karşı canla başla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yangınlarla mücadele ekipleri, yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba harcarken, halkın da tedbirli olması ve yetkililerin uyarılarına uyması istendi.