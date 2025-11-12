İzmir Otogarı'na haciz işlemi başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı'nın haksız işgali nedeniyle ecrimisil bedellerinin tahsili için işletmeci konumundaki İZOTAŞ'a yönelik haciz işlemi başlatıldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, İzmir Otogarı’na ilişkin uzun süredir devam eden hukuki ve idari sürecin artık çözüm aşamasına geldiği belirtilerek, “En kısa vadede İzmir’in hak ettiği bir terminal yapılanması oluşturulacaktır” ifadesine yer verildi.

25 yıllık sözleşme 2023’te sona erdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir Otogarı 1997’de yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi. 1999’da yapılan ek sözleşmeyle başlangıç tarihi 1998 yılı olarak belirlenmiş ve süresi 25 yıl olarak tespit edilmişti. Buna göre sözleşme 14 Aralık 2023’te sona erdi.

Ancak İZOTAŞ, pandemi dönemini gerekçe göstererek kullanım süresinin 7 yıl uzatılmasını talep eden bir dava açtı. 2023 yılında mahkeme, İZOTAŞ lehine tahliyeyi engelleyen bir tedbir kararı aldı.

Mahkemeler belediye lehine karar verdi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, otogarın yeniden yapılandırılması için süreci hızlandırdı. Tesis, belediyenin iştiraklerinden İZULAŞ AŞ’ye ayni sermaye olarak devredildi.

Yargı sürecinde ise hem ilk derece mahkemesi hem de istinaf mahkemesi, İZOTAŞ’ın 7 yıl uzatma talebini reddederek belediye lehine karar verdi. Buna karşın, tahliyeyi engelleyen tedbir kararı halen yürürlükte bulunuyor ve temyiz aşaması devam ediyor.

Ecrimisil bedelleri için haciz süreci başladı

Belediye açıklamasında, 217 bin 626 metrekarelik otogar alanının haksız işgali nedeniyle tahliye kararı olmaksızın İZOTAŞ’tan ecrimisil bedeli talep edildiği, ancak şirketin bu kararı yeniden yargıya taşıdığı belirtildi.

Yürütmenin durdurulması talebi yerel mahkemece reddedilince, belediye haciz işlemlerini başlattı.

Bu kapsamda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, kiracılar ve diğer muhataplara yasal bildirimlerin gönderileceği; alacağın tahsil edilmesine kadar sürecin devam edeceği bildirildi.

“İzmir’e yakışır bir otogar için çalışmalar başlayacak”

Tahliyeye ilişkin tedbir kararının kaldırılmasının ardından İzmir Otogarı’nda yenileme ve modernizasyon çalışmalarının başlatılacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’in giriş noktalarından biri olan otogarın mevcut görüntüsü şehrimize yakışmamaktadır. Hukuki süreç tamamlanır tamamlanmaz, İzmir’e yakışır çağdaş bir terminal yapılanması hızla hayata geçirilecektir.”

Belediye, açıklamasını “İzmirlilerin taleplerinin takipçisi olacağımızı, kentin her alandaki sorunlarını çözmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadeleriyle tamamladı.