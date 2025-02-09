İzmir, Santorini tehdidine hazırlanıyor: Mobil siren sistemi faaliyete geçti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, bölgede olası tsunami ve acil duruma karşı tedbir artırılıyor. Santorini'nin tehdit ettiği İzmir, Muğla ve Aydın'a mobil siren sistemi sevk edilirken, sistem İzmir'de faaliyete başladı.
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Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı.
Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.
İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.