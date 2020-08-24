İzmir Seferihisar Ekmeksiz Plajı'nda yangın

24 Ağustos 2020

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Ekmeksiz Plajı'nda yangın meydana geldi. Otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, evlerin yakınına kadar ilerledi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Seferihisar'da yangın sonucunda Ekmeksiz Plajı'nda denize girmek için gelenlerin araçları da yangından zarar gördü. Yol kenarında park halinde bulunan yaklaşık 60 araç kullanılamaz hale geldi.

Ailesiyle Ekmeksiz Plajı’na giden Nida Akçay plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti.

Bölgeye gidince araçlarının yandığını gördüğünü belirten Akçay, "Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış." diye konuştu.

Gazi Hepdibi ise denize girmek için geldiklerini, yangın çıktığını öğrenince hemen arabasının yanına gittiğini dile getirerek, "Arabamda bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ettim ama olmadı" dedi.

Murat Coşkun da arabasının tamamen yandığını belirterek "Otomobilimizin yanına geldiğimize yangın büyümüştü. Müdahale etme şansımız yoktu. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangın çok büyümüştü. Zararımızının karşılanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emre Keleş ise sahilde otururken dumanları gördüğünü ve hemen yol kenarında bulunan otomobilinin yanına koştuğunu ifade etti.

Arka tarafta bulunan bir aracın alev aldığını aktaran Keleş, "Alevler birkaç araca da sıçramış. Alevler daha sonra bu tarafa doğru geldi. Birkaç kişi arabasını kurtarabildi ama bizimki yandı. Arabamı kurtaramadım hatta plaka bile gözükmüyor. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi" diye konuştu.