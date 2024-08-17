İzmir Tire'deki orman yangını sonrası üç tutuklama
İzmir'in Tire ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Zanlıların semaverle çay demledikleri sırada yangına sebep oldukları öne sürüldü.
Jandarma ekipleri, İzmir'in Tire ilçesinde Eskioba Mahallesi'nde dün saat 19.05'te başlayan orman yangınına ilişkin, semaverle çay demledikleri sırada yangına sebep oldukları gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.