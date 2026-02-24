İZMİR TOKİ başvuru sonuçları, isim listesi açıklandı! Kura töreni ne zaman?
TOKİ İzmir 20 bin 20 konut için kura töreni yakın zamanda yapılacak. Toplu Konut İdaresi başvuru yapan adaylar için kritik isim listesini yayımladı. Şimdi on binler bu listeye ulaşmaya çalışıyor.
TOKİ İzmir başvuru sonuçları açıklandı. 140 bin 102 kişinin isim listesi kurum tarafından ilan edildi. Şimdi adaylar bu listede ismi olup olmadığını kontrol ediyor. İşte kabul ve red alanların listesi...
BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ
BAŞVURULARI RED EDİLENLERİN LİSTESİ
TOKİ İzmir kura tarihi henüz açıklanmış değil. Önümüzdeki hafta törenin yapılması bekleniyor.
