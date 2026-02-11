İzmir TOKİ Kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?
TOKİ kura çekiminde sadece 14 il kaldı. İzmir için ise tören tarihi netleşmedi. Hak sahibi olmak isteyen on binlerce kişi kura tarihine odaklanmış durumda... İzmirliler ısrarla "İzmir TOKİ Kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Kuralar 29 Şubat'ta son bulacak ve 500 bin hak sahibi evlerine kavuşmak için gün sayacak. Üç büyük ilde kura tarihleri netleşmezken İzmir'den başvuru yapanlar nihai liste ve kura tarihlerinin duyurulmasını bekliyor.
İzmir kura çekimi ne zaman?
İzmir 20 bin 20 konut kura tarihi belli olmadı. Öte yandan nihai liste de yayımlanmadı. İzmir'de çekilişin şubat ayının son haftasında yapılması bekleniyor.
Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir