İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir TOKİ kura nihai liste yayımlandı mı, başvuru sonuçları belli oldu mu?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura törenlerinin büyük çoğunluğu geride kaldı. Çekiliş için çok il sırada bekliyor. Bunlardan biri de İzmir... Başvuru yapan İzmirliler tarihleri merak ederek "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu mu?

İzmir 21 bin 20 konut kura tarihi ile ilgili Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açıklama gelmedi. İzmir'de kuraların şubat ayının son haftasında çekilmesi bekleniyor. Nihai liste ve başvuru sonuçlarının da 23 Şubat'ta ilan edilmesi öngörülüyor.

Bu haftaki kura takvimi

16 Şubat Eskişehir, Karaman

17 Şubat Konya, Sakarya

18 Şubat Mersin, Kırklareli

19 Şubat Diyarbakır

20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep

21 Şubat Bursa