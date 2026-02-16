İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? İzmir TOKİ kura nihai liste yayımlandı mı, başvuru sonuçları belli oldu mu?
TOKİ kura çekimi 16-21 Şubat takvimi belli olurken İzmir için takvim şekillenmedi. İzmirliler 21 bin 20 konut için duyuru bekliyor. Bugün haftanın ilk günü olması vesilesiyle "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor. Öte yandan nihai listenin yayımlanıp yayınlanmadığı da merak konusu...
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura törenlerinin büyük çoğunluğu geride kaldı. Çekiliş için çok il sırada bekliyor. Bunlardan biri de İzmir... Başvuru yapan İzmirliler tarihleri merak ederek "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu mu?
İzmir 21 bin 20 konut kura tarihi ile ilgili Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açıklama gelmedi. İzmir'de kuraların şubat ayının son haftasında çekilmesi bekleniyor. Nihai liste ve başvuru sonuçlarının da 23 Şubat'ta ilan edilmesi öngörülüyor.
Bu haftaki kura takvimi
16 Şubat Eskişehir, Karaman
17 Şubat Konya, Sakarya
18 Şubat Mersin, Kırklareli
19 Şubat Diyarbakır
20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat Bursa