TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri sona ermek üzere... Dün Ankara'da kura gerçekleşti İzmirliler sıranın kendilerine gelmesini istiyor. Yüz binler heyecanla kurayı beklerken ısrarla "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta" sorusuna cevap aranıyor.

İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirlediği takvime göre İzmir'de kuralar 6 Mart Cuma günü gerçekleşecek. Tören saati ise henüz belirtilmedi.

2–8 Mart haftasında yapılacak kuralar şöyle:

İzmir: 21 bin 20 konut (6 Mart)

Hatay: 13 bin 289 konut (6 Mart)

Muğla: 6 bin 417 konut (9 Mart)