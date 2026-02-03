İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İzmir başvuru sonuçları ve nihai liste yayımlandı mı?

İzmir 21 bin 20 toplu konut projesi için kura tarihleri sıkça araştırılıyor. TOKİ'den bir paylaşım gelip gelmediği her gün kontrol ediliyor. On binlerce kişi bir yandan başvuru sonuçlarını öğrenmek isterken bir yandan da "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?

İzmir 21 bin 20 konut kura çekimi için resmi açıklama henüz yapılmazken kuraların 6 Mart tarihinde çekilmesi bekleniyor. Başvuru sonuçlarının da mart ayının ilk haftası duyurulması öngörülüyor.

Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.