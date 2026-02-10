İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İzmir nihai liste yayımlandı mı, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Asrın projesinde kura çekimleri devam ediyor. 3 büyük ilin ise kura tören tarihleri belli olmadı. İzmir'de de 21 bin 20 konut inşa edilecek. İzmirliler takvimi öğrenmek adına "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kampanyasına milyonlar başvurdu. İzmir'de de yüz binlerce kişi başvuru yaptı, kura tarihlerini bekliyor. Beklentiler her geçen gün artarken "İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu tırmanıyor.
İzmir kura çekimi ne zaman?
İzmir 20 bin 20 konut kura tarihi belli olmadı. Öte yandan nihai liste de yayımlanmadı. İzmir'de çekilişin şubat ayının son haftasında yapılması bekleniyor.
Bu hafta kura yapılacak iller şöyle:
10 Şubat - Bilecik
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir