İzmir TOKİ kura çekimi saat kaçta? TOKİ kura nereden izleniyor?
İzmir TOKİ kura çekimi bugün gerçekleşecek. 21 bin 20 hak sahibi yapılacak törenle belli olacak. Heyecan her geçen dakika artarken İzmirliler "TOKİ kura çekimi saat kaçta" sorusunu sık sık yöneltiyor.
TOKİ kura çekiminde bugün sıra İzmir'de... Yüz binler kura törenini canlı yayında takip edebilecek. Kuraya saatler kaldı ve ayrıtlara ulaşılmak isteniyor. Bugün yoğun gelen sorulardan biri de "İzmir TOKİ kura çekimi saat kaçta" şeklinde...
TOKİ kura çekimi ne zaman?
İzmir TOKİ kura çekimi bugün saat 15.00'te Bornova Kültür Sanat Merkezi
Nejdet Aydın Salonu'nda gerçekleşecek. Kura töreni TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak.
Çekiliş sonuçlarının gece saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
Merkez (Menemen): 15.000
Aliağa: 1.200
Bergama: 740
Dikili: 500
Foça: 1.000
Güzelbahçe: 250
Karaburun: 80
Kemalpaşa: 1.000
Seferihisar: 500
Selçuk: 500
Urla: 250