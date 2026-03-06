Bugün İzmir'de 21 bin 20 konut için kura töreni düzenlendi. Töreni on binlerce kişi canlı izlerken çekim ile birlikte sonuç tarihi ve saati merak konusu oldu. Günlerdir kurayı bekleyen adaylar şimdi sonuçlara odaklanmış durumda... "İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.

TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı

TOKİ İzmir kura sonuçları için net saat verilmedi. Kura sonuçlarının gece saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar ilan edilir edilmez aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

TOKİ ÜZERİNDEN İZMİR KURA SONUÇ SORGULAMA

E-DEVLET ÜZERİNDEN İZMİR KURA SONUÇ SORGULAMA

TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

TOKİ kura sonuçlarında ismi çıkmayanlar başvuru ücretlerini 5 gün içinde geri alabilecek.