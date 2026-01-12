İzmir Valisi Elban: "İzmir'in geleceği için deniz suyunu arıtmalıyız"
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, küresel ısınma ve düzensiz yağış rejiminin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, İzmir’in denize sahip olmasının önemli bir avantaj olduğunu vurguladı. Deniz suyunun arıtılarak içme ve kullanma suyuna dönüştürülmesinin artık kaçınılmaz olduğunu söyleyen Elban, bu alanda hızlı kararlar alınması gerektiğini ifade etti.
Özlem SARSIN
İZMİR
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elban, son dönemde yaşanan yağışların barajları ve yer altı su kaynaklarını besleyen havzalara düşmediğine dikkat çekti. Yağışların ağırlıklı olarak kıyı kesimlerinde yoğunlaştığını ve doğrudan denize aktığını belirten Elban, “Yıllık yağış rejimi son derece düzensiz. Bu durum bizi ciddi bir su stresiyle karşı karşıya bırakıyor” dedi. Deniz suyu arıtma maliyetlerinin geçmişe kıyasla daha erişilebilir seviyelere geldiğini kaydeden Elban, “Bugün denizden arıtılan suyun maliyeti ile İZSU’nun mevcut su maliyetleri neredeyse aynı seviyede. Bu, elimizdeki en önemli alternatiflerden biri. Avantajlı olduğumuz bu alanda gecikmeden eyleme geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.
İklim değişikliğinin özellikle Akdeniz havzasında su kıtlığını daha görünür hale getirdiğini vurgulayan Elban, küçük sapmaların bile büyük sorunlara yol açabildiğini belirterek, su yönetiminin bütüncül ve uzun vadeli bir yaklaşımla ele alınmasının önemine işaret etti. Vali Elban, açıklamalarını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada yaptı. Etkinlikte basının kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye erişimindeki rolüne değinen Elban, gazetecilerin zorlu koşullar altında önemli bir kamusal sorumluluk üstlendiğini ifade etti.