Özlem SARSIN

İZMİR

Basın mensuplarının soruları­nı yanıtlayan Elban, son dönemde yaşanan yağışların barajları ve yer altı su kaynaklarını besleyen hav­zalara düşmediğine dikkat çekti. Yağışların ağırlıklı olarak kıyı ke­simlerinde yoğunlaştığını ve doğ­rudan denize aktığını belirten El­ban, “Yıllık yağış rejimi son dere­ce düzensiz. Bu durum bizi ciddi bir su stresiyle karşı karşıya bı­rakıyor” dedi. Deniz suyu arıtma maliyetlerinin geçmişe kıyasla daha erişilebilir seviyelere geldi­ğini kaydeden Elban, “Bugün de­nizden arıtılan suyun maliyeti ile İZSU’nun mevcut su maliyetleri neredeyse aynı seviyede. Bu, eli­mizdeki en önemli alternatifler­den biri. Avantajlı olduğumuz bu alanda gecikmeden eyleme geç­memiz gerekiyor” diye konuştu.

İklim değişikliğinin özellikle Akdeniz havzasında su kıtlığını daha görünür hale getirdiğini vur­gulayan Elban, küçük sapmaların bile büyük sorunlara yol açabil­diğini belirterek, su yönetiminin bütüncül ve uzun vadeli bir yak­laşımla ele alınmasının önemine işaret etti. Vali Elban, açıklama­larını 10 Ocak Çalışan Gazeteci­ler Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada yaptı. Etkinlikte bası­nın kamuoyunun doğru ve güve­nilir bilgiye erişimindeki rolüne değinen Elban, gazetecilerin zor­lu koşullar altında önemli bir ka­musal sorumluluk üstlendiğini ifade etti.