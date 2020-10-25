İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısı 10 günde ikiye katlandı

25 Ekim 2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de vaka sayının son 10 günde ikiye katlandığını açıkladı.

Vali Köşger, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir’imizde de Covid-19 tehlikesi artarak devam ediyor. Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Mutasyona uğradığı iddiası doğru değil"

Koronavirüsün mustayone uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Köşger, "Son iki günde 15 hemşehrimizi Coronadan kaybettik.Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske-mesafe-temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi.