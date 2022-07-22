İzmir ve Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede ve Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.20'de yangın çıktı.
İhbar üzerine 10 helikopter, 6 uçak, bir tanker uçağı, 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer ve 25 teknik görevliyle alevlere müdahale edildi.
Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.
Yangının bölgedeki bazı evlerin ahır ve bahçelerine zarar verdiği, ekiplerin çalışması sonucu evlerdeki alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 hektar orman dışı alanın zarar gördüğü belirtildi.
Doğanbey'de site sakinleri evlerini boşalttı
Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıktaki Doğanbey mevkisinde bulunan ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı.
Ekipler, bu yangına da kısa sürede müdahaleye başladı.
Yangının sirayet etme olasılığı üzerine Doğanbey mevkisindeki Derya Sitesi'nde oturanlar, evlerini boşaltarak sahile indi.
Sitenin çevresinde park halinde bulunan 3 otomobil yandı, bir araçta da kısmi hasar oluştu.
Bu yangın da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Diğer yandan Torbalı ilçesindeki Yoğurtçular Mahallesi'nde bulunan makilik alanda da yangın çıktı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları nedeniyle ekiplerin zaman zaman müdahalesinin zorlaştırdığı yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.