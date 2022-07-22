İzmir ve Adana'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.20'de yangın çıktı.

İhbar üzerine 10 helikopter, 6 uçak, 1 tanker uçağı, 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer ve 25 teknik elemanla alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.

Yangının bölgedeki bazı evlerin ahır ve bahçelerine zarar verdiği, ekiplerin çalışması sonucu evlerdeki alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.

Doğanbey'de site sakinleri evlerini boşalttı

Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıktaki Doğanbey mevkisindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahaleye başladı.

Yangının sirayet etme olasılığı üzerine Doğanbey mevkisindeki Derya Sitesi'nde oturanlar, evlerini boşaltarak sahile indi.

Sitenin çevresinde park halinde bulunan 3 otomobil yandı. 1 araçta da kısmi hasar oluştu.

Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bir yangın da Adana'da

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yayılması büyük ölçüde önlenen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.