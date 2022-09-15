İzmir ve Manisa'da orman yangını
İzmir ve Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İzmir
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Vişneli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.